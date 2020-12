Rosario lijkt tijdig fit bij PSV voor duel met RKC

PSV-trainer Roger Schmidt kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk gewoon over Pablo Rosario beschikken. De controlerende middenvelder liep woensdag in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap een blessure op, niet heel lang nadat hij was ingevallen. PSV won in Doetinchem met 2-1 en plaatste zich voor de achtste finales.