Roulerend Ajax blameert zich wéér tegen Go Ahead Eagles, AZ nieuwe koploper eredivisie

In een zorgeloze sfeer dacht Ajax zich zaterdag naar een zege op Go Ahead Eagles te spelen. Maar net als PSV struikelden ook de Amsterdammers over hun eigen lankmoedigheid, aan het begin van een loodzware maand: 1-1.

Door Sjoerd Mossou

AZ nieuwe koploper

AZ won eerder vanavond al met 1-4 van FC Groningen, terwijl PSV met 3-0 onderuit ging tegen Cambuur. Dat maakt dat AZ de nieuwe koploper is, Ajax nu tweede staat en PSV de derde plek bekleedt.

Om de stemming er een beetje in te houden, begonnen de supporters van Ajax na rust al vrolijk met de lampjes op hun telefoon te zwaaien, leidend tot een soort feeërieke lichtshow in het stadion.

Het vertelde alles over de sfeer in de Johan Cruijff Arena op dat moment, ergens tussen verveeld en zorgeloos in. Maar een klein kwartier voor tijd was het plots gelijk in Amsterdam, toen IJslander Willum Willumsson uit één van de spaarzame Deventer counters zomaar gelijkmaakte: 1-1.

Prompt sloeg de sfeer totaal om in het stadion. Chagrijn en machteloosheid regeerden, de slotfase leverde nauwelijks kansen op - en met een fluitconcert ging de ploeg van trainer Alfred Schreuder van het veld. Niet Ajax, maar het verrassende AZ mag zich de nieuwe koploper in de eredivisie noemen.

Want waar de Amsterdammers zich lang naar een zorgeloze, zakelijke zege dachten te spelen, won het wéér niet van Go Ahead Eagles. Afgelopen seizoen al bleek ‘Kowet’ bepaald geen simpel tussendoortje, integendeel, destijds resulterend in een gelijkspel (0-0 in eigen huis) én een nederlaag (2-1 in Deventer) voor de Amsterdammers.

Koppositie op het spel

Waar PSV de zo zware maand oktober begon met een blamage in Leeuwarden (3-0), lag voor Ajax de koppositie voor het oprapen. Maar al voor rust had Ajax het moeilijk tegen Go Ahead Eagles, zoekend naar tempo en ritme tegen een goed georganiseerde tegenstander.

Ajax was weliswaar de dominante ploeg, tot veel grote kansen leidde het overwicht lange tijd amper. De thuisploeg ontbeerde verrassing, dynamiek én automatismen om de tegenstander echt in verlegenheid te brengen, al waren Devyne Rensch en Brian Brobbey dicht bij de openingsgoal.

Die treffer viel pas op slag van rust. Een lange aanval bereikte Dušan Tadić, die de bal slim en laag voorzette. ‘Mister 1-0’ Davy Klaassen tikte de bal binnen zoals hij dat bij uitstek kan, handig voor zijn man komend en daarmee wéér van doorslaggevende waarde voor Ajax.

Rouleren wierp zijn vruchten niet af

Klaassen was één van de spelers die ook nadrukkelijk wat te bewijzen had zaterdagavond, na een serie van reservebeurten. Trainer Alfred Schreuder besloot zijn basisploeg op een aantal plaatsen te wijzigen, vooruit kijkend richting de loodzware maand oktober. Naast Klaassen kregen ook Brobbey, Lucas Ocampos en Florian Grillitsch een basisplaats.

Een verpletterende indruk maakten ze niet bepaald. Grillitsch toonde zich een stijlvolle middenvelder, Ocampos bracht meer drift dan branie en Brobbey sleurde zich een ongeluk in de beperkte ruimtes. Na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks: traag kabbelde de wedstrijd voort, terwijl het publiek half verveeld zat te wachten op de beslissing.

Die viel maar niet, sterker nog, aan de overkant was het na 76 minuten opeens gelijk. Willumsson gleed een lage voorzet van Finn Stokkers vanuit een moeilijke hoek binnen, tot dolle vreugde van het uitvak: 1-1.

De slotfase bood Tadic nog een grote kans, maar keeper Jeffrey de Lange tikte de bal knap uit de hoek. Daarna regeerden bovenal paniek en wanhoop. Drie dagen voor de bepalende Champions League-groepswedstrijd tegen Napoli is Ajax een elftal zonder schwung en vertrouwen.

Volledig scherm Willum Willumsson maakt de 1-1 tegen Ajax. © Pro Shots / Erik Pasman

