Rulli op weg naar Ajax, Castaignos duikt op bij Magdeburg en ADO hengelt ook naar Korte

Ajax ontbindt contract van Argentijn­se miskoop Lisandro Magallán

Ajax heeft afscheid genomen van Lisandro Magallán. Het contract van de 29-jarige Argentijnse verdediger, dat nog liep tot komende zomer, is ontbonden. Ajax nam Magallán vier jaar geleden voor zo’n 9 miljoen euro over van Boca Juniors, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het nooit.

15:00