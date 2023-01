Rulli op weg naar Ajax, Klich neemt huilend afscheid van Leeds, PSV jaagt op Japanner

Vrijwilligerswerk Van Champions Lea­gue-finale naar verpleeg­huis voor Dick Jol: ‘Natuurlijk heb ik ooit gekookt... Theewater’

Dick Jol (66) maakte kennis met verpleeghuis HWW zorg Houtwijk, omdat hij er een taakstraf moest uitvoeren. Nu, vijf jaar later, werkt de voormalig topscheidsrechter er als vrijwilliger in de keuken. Impressie vanuit Den Haag. ,,Of ik al weleens gekookt had? Ja, theewater.”

30 december