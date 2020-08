Rutte: burgemeesters mogen fans verbieden

Interview Mauro Júnior wil bij Heracles opgedane ervaring verzilve­ren: ‘Ik leef in een droom bij PSV’

7:32 Kan Mauro Júnior bij PSV de volgende stap zetten? ,,Dit is mijn type spel en ik kan hierin excelleren", zegt hij in Duitsland over de nieuwe koers van de club.