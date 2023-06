Ruud van der Knaap nieuwe commercieel directeur Feyenoord: ‘Geweldig om de stap naar mijn club te maken’

,,Met ruim twintig jaar ervaring in marketing en management van sport en met name voetbal in de benen, voelt het geweldig nu de stap naar mijn club Feyenoord te kunnen maken", zegt Van der Knaap op de clubwebsite. ,,Na de geweldige resultaten van afgelopen seizoen en met een sterk sportief fundament is dit een perfect moment om ook de commerciële basis van de club verder te verstevigen. Daar denk ik met mijn ervaring en netwerk de komende jaren goed aan te kunnen bijdragen. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan.’