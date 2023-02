Ruud van Nistelrooij hekelt optreden Danny Makkelie: ‘Mwene was buiten bewustzijn, dan moet je affluiten’

Ruud van Nistelrooij wond zich vanmiddag een aantal keren behoorlijk op over het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie in de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2). Hij haalde de hoofdblessure van Phillipp Mwene als voorbeeld aan: ,,Hij was zelfs buiten bewustzijn en heeft flink hoofdletsel. Dan moet je gewoon affluiten.”

Makkelie liet in eerste instantie doorspelen en leek de situatie niet gezien te hebben. Mwene ging naar de grond na een duel met Mats Wieffer en moest uiteindelijk met een brancard van het veld gedragen worden, Patrick van Aanholt was na ruim een halfuur al zijn vervanger. ,,Bij een hoofdblessure moet je gewoon meteen fluiten en niet de gezondheid van de speler in gevaar brengen. Dat zijn regels”, stelde Van Nistelrooij voor de camera van ESPN.

Het is afwachten hoe Mwene zich hersteld, Van Aanholt liet in elk geval zien ruim een uur te kunnen spelen. De blessure van Mwene was niet de enige, ook doelpuntenmaker Anwar El Ghazi viel uit. ,,Ook dat is afwachten, het is in elk geval een spierblessure. We moeten afwachten wat de ernst is, maar een kwestie van weken zal het wel zijn”, zei Van Nistelrooij, die ook wees op de fiftyfifty-beslissingen, die volgens hem wel ‘heel vaak’ in Feyenoords voordeel uitvielen. Ook verbaasde hij zich erg over de negen minuten extra tijd die erbij kwam.

Volledig scherm © ANP

Wel terecht was volgens Van Nistelrooij de rode kaart die Armando Obispo ontving, nadat hij zijn noppen in het bovenbeen van Feyenoord-spits Santiago Giménez had gezet. ,,Daar benadeelt hij het team mee, net als Mauro Junior in Emmen. Het is niet nodig om daar zo door te komen, dat weet hij ook. Dan sta je met tien man, maar maak je alsnog zelf de 0-2. Je weet dat het in de Kuip nog lastig kan worden, wat dat betreft was het geweldig hoe het team vocht. We gingen bijna met de winst naar huis en hebben uiteindelijk een punt. Het gat blijft 4 punten en alles is nog open.”

Van Nistelrooij sprak van een ‘mooi en emotioneel potje', en een ‘dubbel gevoel’ in de kleedkamer. Of hij ergens toch tevreden was met 2-2? ,,Nee, want als je zo laat nog de gelijkmaker tegen krijgt... Als je hem hier nog over de streep trekt met tien man, was dat natuurlijk geweldig geweest. Ik heb ook tegen de groep gezegd: uiteindelijk verlies je niet en weet je wat de stand van zaken is. We doen volop mee.”

Patrick van Aanholt maakte door de blessure van Phillipp Mwene eerder dan verwacht zijn debuut voor PSV. Van Aanholt speelde in de jeugd al bij de Eindhovenaren. Hij kwam op huurbasis over van Galatasaray. Johan Bakayoko verving Anwar El Ghazi, die met een spierblessure het veld verliet. SV sloeg afgelopen week nog een bod van Paris Saint-Germain van 15 miljoen euro (8 miljoen + 7 miljoen aan bonussen) af op Bakayoko, die bij de Eindhovenaren nog geen basisspeler is.



Na een uur spelen maakte ook Thorgan Hazard zijn PSV-debuut maken. De Belgische aanvallende middenvelder, die wordt gehuurd van Borussia Dortmund, nam de plek in van Guus Til. Kort na die wissel moest PSV, bij een voorsprong van 0-1, verder met een man minder. Verdediger Armando Obispo kreeg rood. Hazard bracht PSV daarna al snel op 0-2. Hij schoot van net buiten het strafschopgebied hard en laag raak.

Volledig scherm Patrick van Aanholt. © Pro Shots / Kay Int Veen

