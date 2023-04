Ruud van Nistelrooij hekelt wangedrag in stadions: ‘Doe maar weer gewoon hi-ha-hondenlul’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij blikte vandaag niet alleen vooruit op het thuisduel met Excelsior van morgen. Hij sprak zich ook uit over de misdragingen in voetbalstadions van afgelopen week, in Spakenburg en Rotterdam. De coach van PSV ziet dat het onderwerp ineens heel groot is geworden en dat iedereen erop springt.

,,Het is natuurlijk niet iets dat deze week is begonnen, want er zijn al langer problemen”, vindt Van Nistelrooij, die erg voor rivaliteit bij voetbal is. ,,Pep je eigen ploeg op als supporter, maak je team sterk. Fluit de ander maar zo hard mogelijk uit, geen enkel probleem. Maar we moeten wel de grenzen met elkaar bewaken. Zelf vond ik de tijd van hi-ha-hondenlul wel een mooie periode. Laat die maar terugkomen. Je hoeft toch niet bezig te zijn met aanstekers, het discrimineren en kwetsen van spelers?”

Van Nistelrooij wil het onderwerp ook breder trekken, gaf hij aan. ,,Als het gaat om de gezondheid van spelers, speelt ook de overvolle kalender een rol. En dan heb je nog social media waar racisme en discriminatie soms een rol spelen. Laten we zorgen dat het wordt aangepakt en dat we vooruit kunnen in het voetbal.”

Ongevoelig

De trainer zag bij Spakenburg-PSV hoe Xavi Simons voor ‘homo’ werd uitgemaakt. Hij vindt dat niet kunnen, maar zei er ook bij dat Simons zich er niets van aantrekt. ,,Dit soort dingen gebeurt omdat hij gewoon een geweldige speler is. Mensen proberen hem uit zijn spel te halen, maar Xavi is er ongevoelig voor. Ik heb het ook totaal niet met hem besproken, omdat het voor hem niks betekent. Hij is gewoon gefocust op zijn spel en doet dat het hele seizoen al op een geweldige manier.”



Bij Feyenoord-Ajax was het deze week ook raak, met vuurwerk voor de wedstrijd en vooral het incident waarbij Davy Klaassen door een gegooide aansteker werd geraakt.

,,Wij hebben als club onlangs ook iets meegemaakt waarbij de veiligheid van spelers in het geding was. De grens is heel duidelijk. De veiligheid van spelers mag nooit, maar dan ook nooit in het geding komen. Ook hier geldt, fluit de spelers maar uit. Je mag proberen iemand uit zijn spel te halen, maar de grenzen moeten we met z'n allen bewaken. Iedereen wil kwetsen, maar waarom niet iets grappigs als hi-ha-hondenlul? Het moet in ieder geval echt klaar zijn met alle vormen van racisme en discriminatie. Dat moet echt stoppen. Daar dragen we banden voor en dat dragen we uit als spelers.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij. © Pro Shots / Stefan Koops