Ruud van Nistelrooij hoopt met PSV op ‘wonder’ na domper in Groningen: ‘Meest bizarre minuten in de eredivisie’

Ruud van Nistelrooij hoopt donderdagavond op een wonder in de Europa League. Dat wonder houdt volgens de PSV-trainer in dat PSV zelf wint van Arsenal én Bodø/Glimt niet wint van FC Zürich. Alleen dan zijn de Eindhovenaren al verzekerd van een plek in de knock-outfase.

,,Én winnen van Arsenal én Bodø/Glimt niet winnen, die combinatie zou wonderlijk zijn", zei Van Nistelrooij woensdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met The Gunners. Dat wonderen bestaan, dat weet de PSV-coach sinds afgelopen weekend. Toen verloor zijn ploeg met 4-2 van FC Groningen. ,,In Groningen hebben we gezien dat een wonder kan gebeuren, maar nu wel graag voor ons.”

Zorgen over die nederlaag in Groningen maakt Van Nistelrooij zich niet: ,,Ik heb een wedstrijd in Groningen gezien waar ik mijn hersenen niet over hoef te breken. Er is 84 minuten lang iets op de mat gelegd dat in de lijn lag met de vijf wedstrijden daarvoor met maar drie tegengoals in totaal. Maar ja, het was een bizarre samenloop van de zes gekste minuten in de eredivisie tot nu toe", aldus de PSV-coach.

Hij is dan ook niet van plan om tegen Arsenal het roer volledig om te gooien. ,,We hebben tegen FC Groningen zelf ook fouten gemaakt, dat was niet moeilijk om te zien, maar dat moet je kunnen accepteren. Een fout bij de eerste goal, een dekkingsfout bij een corner, je moet vijf goals maken en je maakt er twee... Soms heb je niet alles onder controle zoals je dat zou willen, maar dat is ook voetbal. Daar moet je vanaf kunnen stappen en dan schakel je door met het vertrouwen van de afgelopen weken naar Arsenal. We zitten in de topsport en zijn niet van suiker.”

Luuk de Jong en Noni Madueke

Van Nistelrooij gaf aan dat hij nog voorzichtig wil zijn met Luuk de Jong, Mauro Júnior en Noni Madueke. ,,Ze zijn lang weggeweest, maar ze maken wel een goede voortgang. De komende wedstrijden zullen we ze nodig hebben dus we zijn ze aan het opbouwen naar negentig minuten. Voor nu zijn ze in elk geval voor een helft beschikbaar", zei de PSV-trainer, die verwacht dat volgende week in Noorwegen de beslissing zal vallen in de Europa League-groep. ,,We gaan voor een wonder, maar het zou kunnen dat volgende week de beslissing valt. We gaan elke wedstrijd maximaal in binnen onze frisheid en krachten en dat gaan we morgen ook doen.”

Arsenal is met twaalf punten al door naar de knock-outfase van de Europa League. PSV volgt met zeven punten en Bodø/Glimt heeft vier punten. FC Zürich heeft vooralsnog alles verloren en is dus nog puntloos.