Ruud van Nistelrooij kijkt uit naar clash met Monaco, waar Myron Boadu ontbreekt

Na de knappe zege op Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal opent PSV dinsdagavond tijdens de uitwedstrijd tegen AS Monaco de jacht op een felbegeerd ticket voor de groepsfase van de Champions League. Trainer Ruud van Nistelrooij kijkt uit naar de ontmoeting met de nummer 3 van het afgelopen seizoen van Frankrijk. ,,Maar ik denk ook dat we geen zwaardere tegenstander hadden kunnen loten”, zei hij. ,,We moeten vol aan de bak.”

PSV speelde vier jaar geleden voor het laatst in de groepsfase van de Champions League. Ajax was de laatste jaren wel steeds actief in de lucratieve koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Mede door de inkomsten van de Champions League heeft de club uit de hoofdstad inmiddels veel meer te besteden dan de concurrent uit Eindhoven.

Deelname aan de Champions League is al snel goed voor 40 miljoen euro. Dat bedrag kan snel oplopen. Ajax strandde afgelopen seizoen in de achtste finales maar hield toch ruim 70 miljoen euro over aan acht duels op het hoogste Europese niveau. Lisandro Martínez was ook nooit voor maximaal 67 miljoen euro naar Manchester United vertrokken als hij niet goed voor Ajax in de Champions League had gespeeld.

De nieuwe trainer Van Nistelrooij wil niets liever dan met PSV de groepsfase van de Champions League bereiken. Daarvoor volstaat niet alleen een goed resultaat in twee ontmoetingen met AS Monaco. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs voor een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

De zege op Ajax van zaterdag in Amsterdam (5-3) is goed voor het zelfvertrouwen van de spelers van PSV geweest. ,,Ik denk dat het resultaat van zaterdag wel iets doet met ons team. Het vertrouwen van het team groeit na zo’n wedstrijd, en dat neem je mee.” Toch is Van Nistelrooij ook kritisch op zijn ploeg. ,,Drie tegentreffers is eigenlijk te veel”, zei hij.

Boadu ontbreekt

Trainer Philippe Clement van AS Monaco heeft de wedstrijd van PSV tegen Ajax goed bekeken. ,,Vijf keer scoren in Amsterdam is erg knap”, zei de trainer. ,,We wisten al dat PSV een heel sterke ploeg heeft. Maar ook wij willen naar de groepsfase van de Champions League. En natuurlijk zien we kansen.”

Myron Boadu is er tegen PSV niet bij. De voormalig spits van AZ is nog onvoldoende hersteld van een voetblessure.

Verdediger Benoît Badiashile en aanvaller Sofiane Diop zijn wel opgenomen in de selectie van de nummer 3 van Frankrijk van het vorige seizoen. Zij kampten de afgelopen week met blessureleed.

