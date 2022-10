Ruud van Nistelrooij na minimaal verlies PSV bij Arsenal: ‘Trots op dit team’

Bij Ruud van Nistelrooij overheersten twee gevoelens na het verlies bij Arsenal ( 1-0 ). Trots op het spel van het team in de tweede helft, maar ook een zuur gevoel dat PSV zonder punten terug keert naar Eindhoven. ,,Er had zeker meer in gezeten.”

,,Ik ben trots op dit team, dat overheerst", reageerde de PSV-trainer bij ESPN. ,,Ik ben er ziek van dat we niks meenemen, want dat had erin gezeten. Natuurlijk is de verhouding duidelijk. Arsenal had veel meer kansen. Maar ik ben tevreden over de tweede helft.”

Na een slordige eerste helft zonder echte kansen kreeg Van Nistelrooij naar eigen zeggen zijn ploeg in het tweede bedrijf wel op de rails. ,,We waren beter in staat om onder de druk van Arsenal uit te voetballen. We konden middenvelders bereiken, en werden zelfs met Simons, Madueke en Teze gevaarlijk voor het doel. Als je tegen deze ploeg maar één goal tegen krijgt, dan moet je zeker je kansen maken op de gelijkmaker. Als dat dan niet lukt, is dat zuur. Er had meer in gezeten.”

Daarbij erkende de oud-speler van Manchester United dat doelman Walter Benitez uitzonderlijk veel doelpunten had voorkomen. ,,Maar over het algemeen was de tweede helft een goed fundament om verder op te bouwen.”

‘Geen schande’

Cody Gakpo beschreef het verlies van PSV op bezoek bij Arsenal in de Europa League als ‘jammer.’ De captain van de Eindhovenaren zag dat PSV deed wat het kon, en gaf aan dat de focus lag op het houden van de nul.

,,We hebben als team gestreden, geprobeerd de nul te houden en daarbij gekeken wat we voorin konden doen", aldus Gakpo voor de camera van Veronica. Het lukte PSV 70 minuten lang, totdat Granit Xhaka met een halve volley de thuisploeg op voorsprong schoot. ,,We hadden een gelijk spel kunnen halen, maar dat is niet gelukt. Dat is geen schande.”

Gakpo had daarbij bewondering voor de elf van Arsenal, die naast leider van de Europa League-poule ook de Premier League aanvoeren. ,,Ze hebben veel kwaliteit en weten elkaar makkelijk te vinden", aldus de aanvaller van PSV. ,,Zo'n hoog tempo is lastig om tegen te voetballen. Dat is iets waar wij ook stappen in moeten maken.”

Al met al was het avondje in Engeland een ‘mooie ervaring’ voor Gakpo, die in de belangstelling staat van verschillende Premier League-ploegen. ,,Dat geeft geen extra druk", benadrukte hij. ,,Ik heb hier gewoon mijn best gedaan om een resultaat te halen met het team.”

Xavi Simons

Een mooie ervaring vond Xavi Simons het ook, maar die liep naar eigen zeggen toch met een 'vervelend gevoel’ van het veld af. ,,We hadden er meer uit kunnen halen”, aldus de middenvelder, die drie kleine kansjes kreeg namens PSV. ,,Ik had die gewoon moeten scoren op dit niveau. Ik denk dat we genoeg hebben gecreëerd om een doelpunt te maken.”

