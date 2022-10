Ruud van Nistelrooij niet te spreken over Bas Nijhuis: ‘Bijzonder om in ons midden te hebben’

Ruud van Nistelrooij was niet te spreken over de manier van fluiten van scheidsrechter Bas Nijhuis bij de gewonnen wedstrijd in Heerenveen ( 0-1 ). Xavi Simons en Cody Gakpo kreeg herhaaldelijk veel tackles te verduren, maar kreeg niet altijd een vrije trap mee.

,,Tja, dat heb je met Bas”, zei de PSV-coach, die tijdens de wedstrijd herhaaldelijk gefrustreerd reageerde op beslissingen, bij ESPN. ,,Het is bijzonder om dat in ons midden te hebben. Simons heeft veel blauwe plekken erbij, maar vrije trappen mee waren er bijzonder weinig. Ik ben benieuwd naar de eveluatie van deze wedstrijd vanuit de KNVB.”

Einde aan slechte reeks

Toen Xavi Simons acht jaar oud was, won PSV voor vandaag voor het laatst een eredivisieduel in Heerenveen. Dankzij een fraai doelpunt van Gakpo kwam er een einde aan de reeks. ,,Dat speelt zeker mee”, vertelde Gakpo achteraf. ,,Je krijgt dat soort statistieken mee. Ik heb hier zelf ook al twee keer gespeeld, en toen lukte het niet terwijl we wel beter waren. Door die reeks waren we extra gebrand om vandaag te winnen.”

Het werd nog iets moeilijker nadat zowel Vertessen als Saibari in de eerste helft geblesseerd uitvielen. Maar volgens Gakpo is dat niet echt een probleem. ,,Luuk de Jong en Noni Madueke waren we al kwijt inderdaad, maar die zijn bijna terug. Natuurlijk is het lastig vandaag als zij uitvallen, maar daar moet je gewoon mee omgaan. We hebben gelukkig meer goede spelers in de selectie.”

Volledig scherm Yorbe Vertessen © Pro Shots / Ron Jonker

In de moeizame wedstrijd was het volgens Gakpo verder moeilijk om geduldig te blijven. ,,Je wil binnen vijf minuten zo'n pot op slot gooien en twee keer scoren. Maar zij deden het goed.”

Dat zij het goed deden kwam ook door Andries Noppert. De doelman hield veel tegen, maar liet het schot van Gakpo net langs zijn handen glippen. ,,Daar ben ik echt doodziek van", zei hij achteraf bij het terugzien van de beelden. ,,Deze bal kan ik gewoon hebben.”

