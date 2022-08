Ruud van Nistelrooij ziet nog een gemotiveerde Cody Gakpo bij PSV: ‘Uitermate knap’

De 23-jarige Gakpo staat nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester United. Erik ten Hag, de nieuwe trainer van de Engelse club, heeft veel vertrouwen in de beste spelers van de Eredivisie. Hij haalde Lisandro Martínez (Ajax) en Tyrell Malacia (Feyenoord) al naar United. Als het aan hem ligt, dan volgen Antony (Ajax) en Gakpo snel. Jurriën Timber stond eerder deze zomer ook in de belangstelling van United. Maar de verdediger besloot nog minimaal een jaar bij Ajax te blijven en verlengde zijn contract. Gakpo lijkt wel geïnteresseerd in een vertrek naar een van de rijkste clubs van de wereld. Maar de geboren Eindhovenaar wil zich eerst met PSV voor de groepsfase van de Champions League plaatsen.

Van Nistelrooij ziet niet dat Gakpo is afgeleid door een mogelijke transfer en denkt dat zijn aanvaller nog zeer gemotiveerd is voor het beslissende duel met Rangers. Maar hij weet ook dat United zich donderdag kan melden voor Gakpo, die naar verluidt zo’n 50 miljoen euro moet kosten.



Van Nistelrooij had een dag voor de kraker tegen de Schotten geen zin om lang over een mogelijk vertrek te speculeren. ,,Hij is nu nog speler van PSV, tot nader orde”, zei hij. “Dat blijft zo totdat ik iets anders heb gehoord. Uiteraard wil ik hem niet kwijt. Dat lijkt me duidelijk.”