Rvc tikt briesende Frans van Seumeren op de vingers: ‘Past niet bij normen en waarden FC Utrecht’

Ajax-trai­ner John Heitinga ‘kookt’ na Klassieker, Steven Berghuis geeft complimen­ten aan Feyenoord: ‘Ze hebben het goed voor elkaar’

Ajax-trainer John Heitinga was kritisch op zijn ploeg na de thuisnederlaag in de Klassieker tegen Feyenoord (2-3). ,,Van binnen kook ik nu wel", zei Heitinga bij ESPN. ,,We zijn slordig geweest aan de bal en dan kost dat heel veel energie.”