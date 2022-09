Ryan Gravenberch en Brian Brobbey sluiten aan bij training Oranje

De selectie van het Nederlands elftal voor de thuiswedstrijd van zondag in de Nations League tegen België bestaat nu nog uit 23 spelers, zodat niemand in de Johan Cruijff ArenA op de tribune plaats hoeft te nemen en buiten de selectie valt.

Oranje begint de wedstrijd tegen België met een voorsprong van 3 punten en een onderling resultaat van 4-1 uit de eerste ontmoeting. Alleen bij een nederlaag van drie doelpunten verschil kan Nederland groepswinst, en daarmee een plek in het finaletoernooi van de Nations League in juni volgend jaar, nog mislopen.

Na een kort openingspraatje van Van Gaal begon de Oranje-selectie in regenachtige omstandigheden aan de training. Gravenberch en Brobbey deden de oefensessie direct vanaf het begin mee. Zij deden vrijdagavond nog mee in een oefenwedstrijd van Jong Oranje bij Jong België. Jong Oranje won in Leuven met 2-1 dankzij twee doelpunten van Brobbey.

Assistent Edgar Davids kwam bij enkele oefeningen ook in actie, onder mee bij de rondo. Na het wegvallen van De Jong, Depay en Koopmeiners en het oproepen van Gravenberch en Brobbey, heeft Van Gaal nog negentien veldspelers ter beschikking. Met Davids erbij kon de groep bij de rondo worden opgedeeld in twee tientallen. ,,Hij heet niet voor niets pitbull”, zei Van Gaal, toen een fanatieke Davids samen met Kenneth Taylor even in het midden stond om de bal tijdens de rondo proberen af te pakken.

De wedstrijd tegen België is de laatste test voordat Oranje over een kleine twee maanden aan het WK in Qatar begint.

Oranje mist groepszege bij nederlaag van meer dan twee treffers Het Nederlands elftal mag zondag de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen België met maximaal twee doelpunten verschil verliezen om als eerste te eindigen in groep 4 van de A-divisie. Bij een nederlaag van drie treffers of meer, nemen de Belgen de eerste plek over. Oranje leidt na vijf speelronden met 13 punten, gevolgd door België met 10 punten. De winnaar van de groep van Nederland mag in juni volgend jaar het finaletoernooi van de Nations League organiseren. De winnaars van de drie andere poules in de A-divisie plaatsen zich ook voor dat finaletoernooi. Oranje is nog ongeslagen sinds Van Gaal een jaar geleden aan zijn derde periode als bondscoach begon. Onder zijn leiding won het huidige Nederlands elftal tien keer en werd vier keer gelijkgespeeld.