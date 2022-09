Ryan Gravenberch over bijrol na droomtransfer: ‘Ik hoopte wel op meer speelminuten’

Amnesty praat spelers Oranje bij over mensenrech­ten­si­tu­a­tie Qatar

De spelers van het Nederlands elftal hebben zich laten informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de mensenrechtensituatie in WK-gastland Qatar. Dat gebeurde vandaag in Zeist, waar Oranje zich verzamelde voor de komende twee wedstrijden in de Nations League tegen Polen en België.

19 september