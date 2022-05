Ryan Gravenberch voor 25 miljoen euro naar Bayern München: waarom Ajax-speler perfect past bij Duitse grootmacht

Jerdy Schouten nieuwkomer bij Oranje, Vincent Janssen meldt zich na bruiloft: ‘Interes­san­te spelers om te volgen’

Bologna-middenvelder Jerdy Schouten zit voor het eerst bij de selectie van Oranje, dat in juni vier interlands in twaalf dagen speelt in de Nations League. Vincent Janssen is ook opgeroepen, maar meldt zich later bij de selectie. De spits van het Mexicaanse Monterrey gaat op zaterdag 4 juni trouwen en mist daardoor de eerste interland tegen België.

