Saai is het nooit met zelfingenomen Alan Pardew

Door Geert Langendorff



Een voorval op een huisfeest in Londen in zijn periode als trainer van West Ham United dient voor velen als een exemplarisch voorbeeld om het karakter van Alan Pardew te beschrijven. Toen het eten voorbijkwam en de maaltijd van zijn conditietrainer Tony Strudwick hem beter beviel dan het zijne, griste ‘Pards’ het bord uit zijn handen met de legendarische woorden: ,,Als je de koning bent, kan je alles maken.”

Op Wembley kreeg hij het als coach van Crystal Palace voor elkaar dat neutrale supporters zich massaal schaarden achter het alom gehate Manchester United in de finale van de FA Cup in 2016. Toen Palace dankzij een doelpunt van Jason Puncheon de leiding nam, zocht hij een camera op langs de zijlijn en bewoog zijn heupen heen en weer als Mick Jagger. Palace verloor uiteindelijk van het team van Louis van Gaal in de verlenging met 2-1.

De afkeer van fans van Newcastle United van Pardew kent zijn gelijke niet. Zodra hij de tunnel uitstapte, begon het gescheld. Sommigen verkleedden zich als De Dood om hem duidelijk te maken dat hij niet gewenst was op St James’ Park. De voormalige middenvelder, die The Toons in het seizoen 2011-12 naar de vijfde plek in de Premier League loodste, werkte als een rode lap op een stier.

Buitenstaanders vonden deze aversie lang moeilijk te begrijpen, totdat hij David Meyler van Hull City in 2014 velde met een kopstoot. De speler spoedde zich naar een doorgeschoten bal en wurmde zich langs Pardew. Deze aanraking resulteerde in een bizarre reactie. Pardew kreeg een boete van 160 duizend pond en een schorsing voor zijn gedrag. Zijn soms stuitende zelfingenomenheid werd hem nog kwalijker genomen.

‘Chocolade’

Zijn bijnaam in de kleedkamer van West Ham United was ‘chocolade’. Niet vanwege zijn zongebruinde huid maar door de liefde voor zichzelf. ,,Hij zou zichzelf het liefst opeten”, vertelde ex-speler Dean Ashton hierover. Toen Leicester City in 2016 de titel won, vloog hij weer uit de bocht. Pardew beweerde dat The Foxes alleen zijn prestaties als coach van Newcastle United overtroffen.

Op het veld verliepen periodes onder Pardew volgens een vast stramien. In korte tijd kreeg hij vastgelopen ploegen met aanvallend, verzorgd voetbal aan de praat. Zodra zijn naam in verband werd gebracht met de Engelse top gebeurde het omgekeerde. Zijn clubs maakten een desastreuze reeks door, uitmondend in zijn ontslag of een vrijwillig vertrek. Pardew zat in 2018 voor het laatst in de dug-out bij West Bromwich Albion.

Als analist voor radiostations vult hij sindsdien zijn weekeinden. Engelse clubs branden door zijn schurende persoonlijkheid hun vingers niet meer aan hem. Het plaatst zijn keuze om ADO Den Haag te benaderen in perspectief. De Londenaar, die zich alleen prettig lijkt te voelen in de hoofdstad, zit op een dood spoor. Saai wordt het in elk geval niet als hij neerstrijkt in de eredivisie.