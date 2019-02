Salarissen dit seizoen met 16 miljoen euro gestegen bij Ajax

Van Egmond over veelbespro­ken corner Ajax: ‘Jammer, maar wel volgens de regels’

12:26 De openingstreffer (0-1) in de halve finale in de beker tussen Feyenoord en Ajax viel uit een onterechte corner. Meteen werd de vraag gesteld: waarom grijpt de VAR daar niet in? ,,Simpel”, stelt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. ,,De VAR grijpt alleen in bij doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Die regels zijn duidelijk.”