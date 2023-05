Sam Beukema ook na nederlaag AZ nog verliefd op West Ham United: ‘Soort Go Ahead Eagles in het kwadraat’

elftal van de week Santiago Giménez beste speler van het weekend, Xavi Simons en David Hancko blijven strijden in klassement

Hij maakte er al acht in de laatste zeven wedstrijden en met een 8 als cijfer was Santiago Giménez zondag ook weer de grote man van Feyenoord. De Mexicaanse spits was daarmee de beste speler van het weekend in speelronde 31 van de eredivisie.