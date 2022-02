Sandler is fit, maar krijgt de tijd van Slot: ‘Wachten op moment dat ik het kan laten zien’

Philippe Sandler wil zich niet vastpinnen op een datum waarop hij voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Feyenoord zal behoren. De centrumverdediger, die deze maand 25 jaar wordt, traint wel al met de selectie van trainer Arne Slot mee. ,,En dat gaat best goed, al doe ik nog niet alles mee. Er is een programma voor mij uitgestippeld. Hopelijk kan ik snel wedstrijden spelen.’’

De situatie van Sandler is niet nieuw voor hem. Eerder verhuurde Manchester City hem al aan Anderlecht en later aan het Franse Troyes. Telkens raakte hij geblesseerd. ,,Maar het waren eigenlijk allemaal contactblessures, daar komt dus ook pech bij kijken’', zegt Sandler. ,,Bij Troyes liep ik wel een spierblessure op, aan de hamstrings. Dat kwam omdat ik te snel weer wedstrijden ben gaan spelen. Vandaar dat we het hier goed opbouwen. Een voetballer wil altijd snel spelen, maar we moeten kijken wat verstandig is.’'

Bij Manchester City leerde de voormalig speler van Ajax (jeugd) en PEC Zwolle naar eigen zeggen veel van eerst de Belg Vincent Kompany en later de Portugees Ruben Dias. En trainen onder Pep Guardiola maakte van hem een betere voetballer. ,,Mensen roepen altijd dat je wedstrijden moet spelen om beter te kunnen worden. Maar ik heb bij City op trainingen zo bizar veel geleerd. Ze eisen daar zoveel van een speler dat je in een soort trance raakt als je traint. Alleen is er nu een periode aangebroken dat ik gewoon wekelijks moet gaan spelen. Daarom verlengde ik ook mijn contract niet bij Manchester City.”

,,De stap naar Feyenoord is heel mooi. Van alle blessures die ik in het verleden heb gehad, heb ik ook totaal geen last meer. Het is nu alleen nog werken naar wedstrijdfitheid. Ik ben fysiek ook sterker dan in mijn tijd bij PEC. Nu het is wachten op het moment dat ik het kan laten zien.’’

Volledig scherm Philippe Sandler vervangt Kevin de Bruyne tijdens een bekerwedstrijd. © REUTERS