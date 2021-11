Sangaré en Blind blinken uit, vier onvoldoendes bij Sparta

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 13 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré was belangrijk voor zijn team met een fraaie volley en kreeg een 8 voor zijn optreden tegen Vitesse. Ook Ajax-linksback Daley Blind kreeg dat cijfer voor zijn rol in de ruime zege van zijn club in Waalwijk, waar RKC met 0-5 werd verslagen. Zijn ploeggenoten Jurriën Timber, Remko Pasveer en Steven Berghuis speelden ook goed en kregen een 7,5.



Bij Sparta, dat zaterdagavond met 0-1 verloor van FC Twente, kregen Giorgos Masouras, Lennart Thy en Emanuel Emegha een 4.

PSV – Vitesse 2-0

PSV: Drommel 7; Mwene 6,5, Ramalho 7, Boscagli 7, Mauro Júnior 7; Sangaré 8, Gutiérrez 7, Götze 6,5; Bruma 7 (74. Vertessen -), Doan 6,5 (90. Pröpper -), Vinícius 7 (85. Romero -)

Vitesse: Schubert 6; Doekhi 6, Bazoer 5,5 (80. Darfalou -), Rasmussen 5,5; Dasa 5 (80. Yapi -), Bero 6, Tronstad 6,5, Wittek 5; Frederiksen 5 (46. Von Moos 5,5), Buitink 5 (46. Huisman 6), Openda 6

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5

Man of the match: Ibrahim Sangaré zette tegen Vitesse zijn grootse vorm van voor de interlandbreak voort. Hij verfraaide zijn sterke optreden bovendien met een rake volley.

Volledig scherm Ibrahim Sangaré haalt uit voor de 1-0. © Pim Ras Fotografie

Sparta – FC Twente 0-1

Sparta: Okoye 6,5, Masouras 4 (85. Van Crooy -), Vriends 6,5, Beugelsdijk 6,5, Pinto 6 (85. Goudmijn -), Mijnans 6,5 (57. Meijers 6), Abels 6, Auassar 6 (85. Osman -), Smeets 5, Thy 4, Emegha 4 (74. Engels -)

FC Twente: Unnerstall 6,5; Troupee 6, Hilgers 5,5 (84. Pleguezuelo -), Pröpper 6, Oosterwolde 6; Brama 6, Sadilek 6,5, Zerrouki 6 (64. Vlap -); Limnios 6 (90. Cleonise -), Van Wolfswinkel 6,5, Rots 5,5 (83. Cerny -)

Scheidsrechter: Van de Graaf 5

Man of the match: In het weinig verheffende duel bleef Ricky van Wolfswinkel koel vanaf de strafschopstip. Zijn benutte penalty bleek de beslissende treffer.

AZ – NEC 1-1

AZ: Vindahl 6; Sugawara 6,5 (77. Witry -), Hatzidiakos 6 (83. Beukema -), Martins Indi 6, Wijndal 6,5; Midtsjo 6,5 (64. Evjen -), Clasie 6, De Wit 5; Gudmundsson 5,5 (64. Reijnders -), Pavlidis 5,5 (83. Aboukhlal -), Karlsson 6

NEC: Branderhorst 7; Van Rooij 6, Márquez 6,5, Odenthal 6,5, El Karouani 6; Schöne 6,5, Barreto 6,5 (72. Proper -), Bruijn 7 (72. Vet -); Okita 6, Akman 5 (64. Ruiz -), Mattsson 5 (83. Verdonk -)

Scheidsrechter: Manschot 7

Man of the match: Jordy Bruijn leek lange tijd de enige treffer van de wedstrijd te hebben gemaakt totdat AZ-invaller Aboukhlal nog roet in het eten gooide.

Heracles – Fortuna Sittard 3-1

Heracles: Blaswich 5; Roosken 6, Knoester 6, Rente 7, Fadiga 6,5; Schoofs 5,5, Sierra 5,5 (67. Laursen -), De La Torre 6 (87. Kiomourtzoglou -); Azzaoui 7, Sierhuis 6 (87. Bakis -), Burgzorg 6.

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 6 (74. Duarte -), Angha 6, Janssen 5,5, Cox 5,5; Flemming 6,5, Rienstra 6 (74. Lonwijk -), Tekie 6; Ferati 5 (74. Lake -), Noslin 5 (80. Hansson -), Seuntjens 6,5

Scheidsrechter: Makkelie 6

Man of the match: Zonder Rai Vloet die vorige week betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk won Heracles toch. Het was Ismail Azzaoui die weer wat vreugde bracht in Almelo met twee treffers. Het was voor het eerst dat de Belg twee keer scoorde in een eredivisiewedstrijd.

Volledig scherm Ismail Azzaoui en Noah Fadiga. © ANP

Go Ahead Eagles – FC Groningen 0-1

Go Ahead Eagles: Hahn 7,5; Lucassen 6,5, Nauber 6,5, Kramer 6, Deijl 5,5; Brouwers 5,5, Rommens 5 (79. Bakker -), Cordoba 4,5, Botos 5,5 (59. Berden 6); Oratmangoen 6, Lidberg 4,5 (79. Mulenga -)

FC Groningen: Leeuwenburgh 7,5; Kasanwirjo 6, Dammers 6,5, Sverko 6,5, Van Hintum 6,5; Suslov 7,5, Duarte 6 (84. Te Wierik -); El Hankouri 7, De Leeuw 6,5, Irandust 5,5 (84. Joosten -); Strand Larsen 6,5

Scheidsrechter: Van der Eijk 5

Man of the match: Voor de bedrijvige Tomas Suslov is Groningen-trainer Danny Buijs nog altijd op zoek naar diens favoriete positie op het veld. Tegen Go Ahead leek de Slowaak die favoriete positie gevonden te hebben als aanvallende middenvelder.

Volledig scherm Tomas Suslov. © ANP

Feyenoord – PEC Zwolle 4-0

Feyenoord: Bijlow 6,5; Pedersen 6 (66. Geertruida -), Trauner 7, Senesi 6,5, Malacia 6,5; Aursnes 7, Til 6,5 (81. Teixeira -), Kökçü 6,5; Toornstra 6 (66. Jahanbakhsh -), Linssen 7 (66. Dessers -), Sinisterra 7 (66. Nelson -).

PEC Zwolle: Lamprou 6; De Wit 5, Van den Berg 5, Kersten 4, Paal 5; Nakayama 5, Strieder 5, Huiberts 5,5 (46. Pabai 5), Saymak 5,5 (61. Van den Belt -); Adzic 5 (61. Kastaneer -), Tedic 5 (46. Reijnders 5).

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6

Man of the match: Met twee goals en een assist liet Bryan Linssen zich weer gelden voor Feyenoord. Van de hete adem in de nek van supersub Cyriel Dessers heeft hij blijkbaar weinig last.

Heerenveen – Willem II 2-1

Heerenveen: Mous 6,5; Van Ewijk 6,5, Dresevic 5,5, Bakker 6,5, Kaib 5 (46. Woudenberg 6); Halilovic 6,5, Madsen 5 (66. Kongolo), J. Veerman 6; Musaba - , H. Veerman 6, Stevanovic 6,5 (85. Al Hajj)

Willem II: Wellenreuther 6,5; Owusu 5, Michelis 5,5, Jenssen 4 (88. Kampetsis -), Köhn 6 (64. Nelom -); Saddiki 5 (84. Saglam -), Svensson 5 (64. Meerveld -), Roemeratoe 5,5; Nunnely 6 (84. Yeboah -), Wriedt 4,5, Köhlert 5

Scheidsrechter: Gözübüyük 5

Man of the match: Nick Bakker sierde zijn tweede opeenvolgende basisbeurt op met de winnende goal tegen Willem II. De centrale verdediger blijkt een goede zomeraanwinst te zijn.

RKC – Ajax 0-5

RKC: Vaessen 5,5; Gaari 5, Adewoye 5, Meulensteen 5,5, Touba 5, Wouters 5 (76. Daneels -); Bakari 5 (60. Bel Hassani 5), Anita 5,5, Augustijns 5; Odgaard 5, Kramer 5 (76. Stokkers -).

Ajax: Pasveer 7,5; Mazraoui 6,5, Timber 7,5 (79. Schuurs -), Martinez 6,5, Blind 8; Alvarez 6,5, Gravenberch 6,5 (60. Klaassen 6,5); Antony 7 (70. Neres -), Berghuis 7,5 (79. Labyad -), Tadic 7 (70. Daramy -); Haller 7

Scheidsrechter: Lindhout 5,5

Man of the match: Daley Blind was de laatste wedstrijden minder in vorm voor Ajax en Oranje, maar tegen RKC was hij weer de ouderwetse Blind die bovendien een belangrijke rol speelde bij de eerste twee goals van Ajax.

Volledig scherm © ANP

Cambuur – FC Utrecht 2-1

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 5,5, Mac-Intosch 6, Schouten 6,5, Bangura 6; Hoedemakers 6,5; Sambissa 6 (90. Gullit -), Jacobs 7,5 (86. Ter Heide -), Paulissen 6 (46. Breij 6), Kallon 6; Uldrikis 6,5.

FC Utrecht: Paes 5; Ter Avest 6, Van der Maarel 5,5, Janssen 6, Warmerdam 5; Van Overeem 5,5, Ramselaar 5, Timber 6,5 (80. Mahi -); Sylla 6 (80. Balk -), Douvikas 5, Boussaid 6 (69. Van de Streek -)

Scheidsrechter: Higler 6

Man of the match: Middenvelder Jamie Jacobs liet zich tegen FC Utrecht gelden met een assist en een goal. Alweer zijn derde goal van het seizoen.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema