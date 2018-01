Sanusi neemt bij Sparta band Breuer over

Sparta versterkte zich in de winterstop met de Turkse verdediger Yigithan Güveli en op huurbasis met AZ-aanvallers Fred Friday en Dabney dos Santos. Advocaat vindt dat niet genoeg. ,,Ik ben niet tevreden met wat we nu hebben. Ik moet ook eerlijk zijn dat Sparta wel geprobeerd heeft een aantal spelers te krijgen en ook de financiën had om dat op een positieve manier af te ronden. Maar spelers maken andere keuzes. Dat zie je aan Maher. Hij gaat naar Twente. Dat kan ik me best goed voorstellen'', zei de voormalig bondscoach.