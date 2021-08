Sarina Wiegman neemt afscheid van Leeuwinnen en fans: ‘Dromen zijn werkelijkheid geworden’

,,We zijn nu enkele weken verder. En al het doet het nog steeds pijn, het lukt steeds beter om het grotere plaatje te zien: Europees kampioen, vicewereldkampioen en voor het eerst in de geschiedenis deelgenomen aan de Olympische Spelen. We hebben de afgelopen jaren samen echt iets neergezet. Wat we hebben losgemaakt bij miljoenen mensen in Nederland, het plezier dat we met jullie hebben gehad en de groei die we, als individuen en als sport als geheel, hebben doorgemaakt. Het was ongekend en geweldig om daar deel van uit te maken. Dat maakt me niet alleen trots, ik heb er bovendien enorm van genoten en het heeft me in alle opzichten verrijkt. Ik zal deze intense en bijzondere periode dan ook de rest van mijn leven blijven koesteren. Ik wil jullie bedanken voorde geweldige steun en het overweldigende enthousiasme. Jullie waren echt onze twaalfde man. Dat blijft bijzonder en zal nooit wennen. BEDANKT LIEVE FANS!”



Tot slot: ,,Het stukje van onze reis dat symbool staat voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, zetten we vanaf nu voor een deel apart van elkaar voort. Al hoop ik dat we in bepaalde opzichten samen op weg blijven. Dat iedereen die vrouwenvoetbal, waar ook ter wereld, een warm hart toedraagt, zijn of haar steentje bijdraagt om ervoor te zorgen dat het de pure en toegankelijk sport blijft die het nu is. We’ll meet again!”