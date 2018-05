SC Heerenveen aast op Olde Riekerink

'Gelukkig maken wij twee uitgoals die belangrijk kunnen zijn'

15 mei Zakaria Labyad heeft er alle vertrouwen in dat hij zaterdag met een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League afscheid kan nemen van FC Utrecht. ,,Helaas gaven we het in de laatste minuut nog weg. Maar we willen zaterdag na de return in een volle Galgenwaard feestvieren."