SC Heerenveen en NAC eindelijk akkoord over Haye, ook Sarr tekent in Friesland

Haye zelf wilde graag naar SC Heerenveen, maar de clubleiding van NAC Breda liet hem niet zomaar gaan. Tot grote onvrede bij Haye zelf, die meer respect verwachtte van de club waar hij sinds de zomer van 2020 voor speelde. Eerder speelde Haye voor AZ, Willem II, Lecce en ADO Den Haag. ,,Met Thom halen we een ervaren creatieve middenvelder in huis, die ook verdedigend zijn mannetje staat”.

,,Na een lange tijd van onderhandelen zijn beide clubs tot overeenstemming gekomen. NAC gunt Thom Haye uiteraard de sportieve stap omhoog, echter waren er ook eisen vanuit NAC. De club is tevreden met de uitkomst. NAC ontvangt het bedrag dat vanaf het begin van de onderhandelingen is genoemd door de club", zo laat NAC weten.

Zweedse spits SC Heerenveen heeft zich ook versterkt met Amin Sarr. De Zweedse jeugdinternational met Senegalese en Gambiaanse roots kwam het afgelopen jaar uit voor het Zweedse Mjällby, dat hem huurde van landskampioen Malmö. De 20-jarige spits tekent in Friesland een contract tot medio 2025. Bij Mjällby was Sarr in 22 wedstrijden goed voor acht doelpunten. De spits maakte twee doelpunten in zeven duels voor Jong Zweden.

,,We zijn heel blij en trots dat we Amin hebben weten vast te leggen”, zegt technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen. ,,Hij is een jonge, snelle en fysiek sterke aanvaller met dreiging en een goed schot. Hij past in ons beleid en voldoet aan onze visie voor de toekomst. Amin is een ruwe diamant, die met een persoonlijk plan bij ons de volgende stappen kan zetten in z’n carrière.”