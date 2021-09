SC Heerenveen - Fortuna Sittard

Podcast | ‘Ik was ook verbaasd dat Schmidt zijn hele voorhoede weer wisselde’

13 september PSV en Ajax maakten geen fouten dit weekend in de Eredivisie en in Engeland kende Christiano Ronaldo een glansrijke rentree bij Manchester United. Kortom, genoeg stof om over te praten in de AD Voetbalpodcast. Deze keer praat presentator Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.