SC Heerenveen zet Sparta pijnlijk voor schut op Het Kasteel

SC Heerenveen dendert maar door in de eredivisie. Na de 1-4 overwinning van zondagmiddag tegen een armetierig Sparta staan de Friezen nog steviger in de subtop. Op Het Kasteel gaven ze de Spangenaren een lesje voetballen.

Henk Veerman zag dat het goed zat, toen hij kort voor tijd een applauswissel kreeg in de wedstrijd Sparta-SC Heerenveen. Lachend tuurde de spits van de Friese club eens om zich heen in het lege Kasteel, het geklap van twee bestuursleden dankbaar op zich inwerkend. Alsof hij zojuist een trainingspotje achter de rug had; zo oogde de boomlange Volendammer. En wel ja, veel scheelde het ook niet. Zelden zal de aanvaller zo probleemloos een wedstrijd gewonnen hebben als deze zondagmiddag in Rotterdam-West.

De zege in Spangen kon er ook nog wel bij voor SC Heerenveen, dat toch al aan zo’n goed seizoen bezig is onder leiding van Johnny Jansen. Op Het Kasteel koppelden de Friezen een prima wedstrijd aan een half telraam vol aan doelpunten. Henk Veerman nam er twee voor zijn rekening, de 0-3 en de 0-4. Bij de eerste kreeg hij de hulp van Sparta-keeper Maduka Okoye, die de voorkeur kreeg boven Benjamin van Leer, maar niet overtuigde. De tweede goal van Veerman was een schuiver in de verre hoek.

Eerder al hadden Benjamin Nygren en verdediger Jean-Paul van Hecke voor een comfortabele voorsprong gezorgd namens de Friese club. Een omlijsting was het van het enorme krachtverschil tussen de twee ploegen. Vrijwel elke bal naar voren van SC Heerenveen zorgde voor gevaar in het strafschopgebied van de rood/witten. Pijnlijk om te zien.

Na drie hoopgevende gelijke spelen tegen Feyenoord, AZ en Heracles, liet Sparta tegen SC Heerenveen zien dat handhaving in de eredivisie een heel lastig karwei gaat worden. In de ploeg van Henk Fraser was er niemand -zelfs Abdou Harroui niet- die zich kon onttrekken aan de malaise.

Kinderachtig

Enige geluk voor de Spangenaren was dat SC Heerenveen het na rust wel welletjes leek te vinden. Via een penalty kon Lennart Thy zelfs nog 1-4 maken. Niettemin zullen de bekende alarmbellen na zondagmiddag langzaam gaan rinkelen op Het Kasteel.

Sparta-trainer Henk Fraser was kritisch na afloop voor de camera van FOX Sports: ,,Heerenveen is een goed voetballende ploeg, tegen zo’n tegenstander moet je ook heel goed verdedigen. Als team hebben we niet goed verdedigd. Zeker als je kijkt naar een aantal momenten. Het was bij vlagen naïef, kinderachtig bijna.”

