Scheidsrechter kop van jut na knotsgek duel tussen FC Groningen en NEC: 'Bakte er niks van’

Het leek een prettige avond te worden voor de Groningers toen Michael de Leeuw al in de tweede minuut de 1-0 binnen knikte. Maar tien minuten later bracht Ali Akman met een snoeihard schot na een behendige actie de uitploeg op gelijke hoogte: 1-1.

Dat was slechts het begin van een sensationeel duel. Want in de zeventiende minuut gaf Souffian El Karouani een lichte kopstoot aan Strand Larsen, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk de rode kaart trok. Het drama voor NEC was drie minuten later compleet, toen Jørgen Strand Larsen de thuisploeg op voorsprong kopte: 2-1.

Maar tijd voor een adempauze was er niet, want de volgende plottwist stond alweer voor de deur. In de 29ste minuut krulde Lasse Schöne namens NEC een vrije trap prachtig over de muur en in de korte hoek, en even later tikte Magnus Mattsson de 3-2 binnen. In een doodstille Euroborg ging Groningen met een achterstand de kleedkamer in.

In de tweede helft creëerde Groningen verrassend weinig, en kwam NEC zelfs enkele keren in de buurt van de 4-2. Maar dat veranderde toen Romano Postma het veld betrad. Met zijn eerste balcontact in de tachtigste minuut hielp hij Groningen naast NEC. In blessuretijd liet de aanvaller de Euroborg helemaal ontploffen met de winnende 4-3.

FC Groningen klimt met deze drie punten naar het linkerrijtje en houdt zich op Europees voetbal. NEC zakt naar plek tien in de eredivisie.

Scheidsrechter geeft fout toe Van der Eijk, scheidsrechter van dienst in Groningen, gaf na afloop voor de camera's van ESPN aan dat hij een verkeerde beslissing nam door El Karouani met rood van het veld te sturen. ,,Het was een koppende duwbeweging. In het veld vond ik het zwaar genoeg om een rode kaart te geven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet blij ben met deze beslissing nu ik de beelden terug heb gezien”, was Van der Eijk duidelijk. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Bij NEC was men vanzelfsprekend niet te spreken over het optreden van Van der Eijk. ,,Volgens mij is zo'n actie in de wedstrijd bijna dagelijkse kost”, aldus Lasse Schöne bij ESPN over het moment van de rode kaart. ,,Dat heb je als je zo'n scheidsrechter hebt, die er vandaag vrij weinig van bakte. Een vol stadion, druk erop. Hij is er blijkbaar niet klaar voor”, waren de harde woorden van Schöne.



NEC-trainer Rogier Meijer begreep de beslissing van Van der Eijk ook niet. ,,Er gebeurt helemaal niets, ik heb dit seizoen ergere voorvallen gezien waar niets aan gedaan wordt. Het is volstrekte willekeur.” Volledig scherm © ANP

