Scheidsrechter WK-finale 2010 en eerste vrouwelijke arbiter in Bundesliga stappen in huwelijksbootje

The perfect match. Ex-topscheidsrechter Howard Webb (49) en Bibiana Steinhaus (42) zijn in het huwelijksbootje gestapt. Steinhaus was in 2017 de eerste vrouwelijke arbiter in de Bundesliga, terwijl Webb de WK-finale in 2010 tussen Nederland en Spanje floot.

Webb en Steinhaus maakten van de laatste interlandperiode gebruik om in het huwelijk te treden. Dat gebeurde in het Duitse Hannover, waarvan Steinhaus afkomstig is. Door het coronavirus was er verder niemand aanwezig. ,,Helaas konden enkel Howard en ik deze belangrijke dag meemaken”, vertelt zij aan BILD. ,,Zelfs getuigen waren niet welkom. Natuurlijk konden we nadien ook niet op huwelijksreis. Maar vanaf nu is het dus mevrouw Steinhaus-Webb die als videoref zal optreden.”

Steinhaus - die ook de functie van politieagente uitoefende - werd in 2017 de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Bundesliga. Daarmee werd ze meteen de eerste vrouwelijke hoofdarbiter op het hoogste niveau in een Europese profcompetitie. In 2020 liet ze haar carrière op het veld achter zich. Ze fungeert wel nog als VAR.

Volledig scherm Robert Lewandowski in gesprek met Bibiana Steinhaus. © EPA

Howard Webb maakte jarenlang naam en faam in de voetbalwereld. De 49-jarige Brit begon in 2005 aan een internationale carrière als scheidsrechter. Hij floot in acht verschillende Champions League-seizoenen en was aanwezig op de EK’s van 2008 en 2012 en de WK’s van 2010 en 2014. Tijdens de editie in 2010 stond hij aan de leiding tijdens de finale tussen Nederland en Spanje. Na 120 minuten voetbal en veertien gele kaarten wonnen de Spanjaarden met 1-0.

Webb werd bewierookt voor zijn autoritaire maar respectvolle aanpak van spelers en coaches. Een maand na het WK van 2014 hing Webb zijn scheidsrechtersfluitje aan de wilgen. Of niet helemaal: hij koos voor een functie als technisch directeur van de Engelse scheidsrechtersbond.

Webb scheidde in 2016 van zijn eerste vrouw Kay, met wie hij drie kinderen heeft. Naar eigen zeggen slorpte zijn carrière als scheidsrechter hem helemaal op, waardoor zijn huwelijk strandde. ,,Het leven als ref is een egocentrisch leven”, zei hij eerder.

Volledig scherm Howard Webb in 2013. © EPA