Scheidsrechters pikken het niet meer: ‘Je proeft dat mensen er klaar mee zijn, aanpakken dat idiote gedrag’

Europees duel AZ niet te zien op tv: Nederland­se zender bereikt geen akkoord met rechtenhou­der

De wedstrijd tussen AZ en Santa Coloma in de derde voorronde van de Conference League is donderdagavond niet op televisie te bekijken. Het affiche, dat om 19.00 uur begint in Andorra, is alleen te zien via Pay Per View.