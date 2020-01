Scheringa loopt nog altijd rond bij AZ en dat is soms wat gek en ongemakkelijk

Door Nik Kok



Na elke thuiswedstrijd van AZ plaatst Dirk Scheringa trouw een geinig filmpje op Facebook. Het is vaak een wat rommelig, bewegend filmpje, gemaakt met zijn mobiele telefoon vanaf een skybox in de hoek van het stadion, ver weg van het veld. De oud-voorzitter is nog steeds een haast onvermijdelijke factor bij de club die hij ooit groot maakte maar gedwongen moest afstaan. Dit nadat zijn eigen DSB Bank in opspraak was geraakt en was omgevallen vanwege beschuldigingen van financiële wanpraktijken. Duizenden mensen raakten gedupeerd, AZ ging zelf ook bijna failliet.



Een betrokkene die vaak met Scheringa te maken had bij de club noemt de manier waarop de zakenman zich sinds 2009 bij de club beweegt een ‘zekere vorm van zelfkastijding of ten minste een soort van verdrietverwerking’. Zelf wil Scheringa op dit moment liever niets zeggen over zijn relatie met de club. ,,Misschien over een jaar’’, zegt hij over de telefoon.