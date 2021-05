Schipperen tussen vakman en snoeshaan: er bestaat geen Zeljko Petrovic-light

Het is deze zomer vijf jaar geleden dat Zeljko Petrovic het fenomeen ‘Jan-Pipo de Clown’ introduceerde in Nederland. Het was kort na een wedstrijd van ADO Den Haag. Verslaggever Vincent Schildkamp stelde een vraag over Sheraldo Becker, een voetballer die wellicht naar Den Haag zou komen. Ook toen al was er geen geld bij ADO, waarop Schildkamp luchtig opperde of Petrovic het salaris van Becker misschien zelf ging betalen.