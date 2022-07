‘Schlemiel’ Janssen na uitschakeling: ‘Heeft tijd nodig om dit een plekje te geven’

,,Ik ben super teleurgesteld en verdrietig’’, verzuchtte de verdediger na afloop van de wedstrijd voor de camera van de NOS. ,,Het heeft tijd nodig om dit een plekje te geven. Ik denk dat we over het algemeen genoeg ruimte kregen om te voetballen, maar dat we niet hebben laten zien hoe goed we dat kunnen. Dat maakt het wel een teleurstelling.’’

Het ging uiteindelijk in de verlenging mis voor de Oranje Leeuwinnen, die daarvoor al diverse keren goed waren weggekomen. Een overtreding van Janssen in de zestien deed de scheidsrechter, na interventie van de VAR, besluiten om de bal op elf meter te leggen. Ève Périsset ging met succes achter de bal staan en schoot haar land naar de halve finale van het EK.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Die penalty was gewoon kut’’, vervolgde Janssen. ,,Daar had ik beter opgesteld kunnen staan om het te voorkomen. De spits kwam uit mijn rug, dat heb ik niet goed bekeken. Natuurlijk ben ik dan de schlemiel, al was het denk ik verder een oké optreden van mij.’’ Na de teleurstelling kwam ook al langzaam trots bij de linkspoot. ,,We hebben gevochten als Leeuwinnen, daar mogen we trots op zijn.’’