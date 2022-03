Schmidt geeft korte update Gakpo en is blij met Conference League-return in Eindhoven

Een langdurige analyse kon Schmidt nog niet geven, omdat de loting pas net bekend was. Zijn ploeg staat zondag alweer voor de volgende opdracht, thuis tegen Fortuna Sittard. In de eredivisie wil PSV geen averij oplopen om de strijd met Ajax spannend te houden. ,,Dat is opnieuw een uitdaging, omdat we nu terug zijn na een internationale uitwedstrijd. We hebben al eerder tegen ze gespeeld en zullen volledig gefocust moeten zijn.”

Teze bij Oranje

De coach denkt dat Jordan Teze een ‘boost’ krijgt van zijn selectie voor Oranje. ,,Als je kijkt naar de wedstrijd van gisteren tegen FC Kopenhagen, zie je dat hij in balbezit belangrijk is voor ons. Hij kan goed ballen tussen de linies spelen en beslissingen laat nemen om de belangrijke ruimtes te zien. Ook tactisch is hij gegroeid. Het is een hele talentvolle en nog altijd jonge speler. Ik snap dat hij geselecteerd is. Hij is nu betrouwbaar op een hoog niveau.”