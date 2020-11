Schmidt heeft vertrouwen in duel met PAOK en is blij voor ‘Maurinho’

Trainer Roger Schmidt van PSV blikte vanavond in Thessaloniki vooruit op het treffen met PAOK Saloniki van morgen. Via een internetverbinding had de coach contact met enkele Nederlandse media, die zich voor de wedstrijd hadden geaccrediteerd.

Thessaloniki is in lockdown en dus was het eerder deze week maar de vraag of de wedstrijd kon worden gespeeld. Uiteindelijk kwam er toestemming van de Griekse overheid en dus mogen PSV en de Grieken morgenavond aan de bak. Met bij PSV de terugkeer van Pablo Rosario, de reserve-aanvoerder van de club. Hij keerde vandaag terug bij het team na een negatieve coronatest en mag weer wedstrijden spelen. ,,Daar ben ik heel blij mee. Pablo is erg belangrijk voor ons”, aldus Schmidt. ,,We missen veel spelers en een aantal van hen stond voorheen in de basis.”

Kan Rosario direct starten? ,,Ik ga eerst met hem nog daarover spreken. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons weer kan helpen. Pablo is een vechter, maar we kunnen zijn fysieke conditie nu nog niet vergelijken met die van vorige maand. Hij heeft de afgelopen weken niet met het team kunnen trainen en we zullen kijken hoe goed hij ervoor staat.”

Maurinho

Voetballen op topvniveau en zeker ook onder Schmidt eist conditioneel veel, iets wat bijvoorbeeld Mauro Júnior kan brengen. Hij werd vandaag geselecteerd voor het Braziliaans Olympisch team en Schmidt was blij voor hem. ,,We zijn tevreden over zijn inbreng in het elftal, waarin hij op meerdere posities kan spelen. Hij staat altijd open voor een nieuwe rol en daarom waardeer ik hem. We hadden in de voorbereiding problemen achterin en hij heeft als linksback gespeeld. Daarin heeft hij zich zo kunnen ontwikkelen dat hij het ook op hoog niveau kan.”



Schmidt hielp de Griekse tolk nog even met het uitspreken van de naam van de jonge Braziliaan. ,,Maurinho mag ook”, grapte hij. Wat zijn beste positie in de toekomst wordt? ,,Natuurlijk is Mauro gewend aan het spelen als centrale middenvelder, maar hij is nog steeds jong (21, red.) en we zullen het zien. Vooral zijn houding voor teamsport is heel belangrijk. Het doet me goed dat hij bij het nationale team van Brazilië mag aansluiten.”

Grote stap

Het treffen met PAOK ziet de coach van PSV als een van de belangrijkste duels in de groepsfase. ,,Wedstrijd drie en vier speel je altijd tegen dezelfde tegenstander en de eerste van die twee winnen, is belangrijk. We kunnen bij winst een grote stap zetten om de poulefase door te komen, maar PAOK heeft een sterk team. Wij hebben onder moeilijke omstandigheden afgelopen weekend ook iets goeds op het veld gelegd en morgen gaan we er weer alles aan doen.”

PSV mist nog acht spelers wegens een positieve coronatest. Schmidt geeft aan dat de betrokkenen geen klachten hebben en hoopt hen snel terug te zien. ,,Maar wanneer dat is, kan ik niet voorspellen. De regels zijn dat ze eerst een negatieve test moeten laten zien en dan kunnen ze zich weer bij het team voegen.”

