Schmidt sluit vertrek Madueke uit: ‘Over twee jaar is hij nog meer waard’

Trainer Roger Schmidt heeft na een teleurstellend seizoen zijn eerste prijs met PSV binnen. Met Noni Madueke in een hoofdrol zag hij zijn ploeg in de Johan Cruijff Arena over Ajax heen lopen (4-0).

,,We zijn nu al veel verder dan in het hele vorige seizoen”, zei hij. ,,We doen het tactisch veel beter en ik zie ook een grote wil om te winnen. Bovendien maken we een heel fitte indruk. Vorig seizoen kwamen enkele nieuwe spelers pas vlak voor het sluiten van de transfermarkt bij ons. Nu hebben we onze zaken snel op orde.”

Madueke maakte de 1-0 en 2-0 van PSV tegen Ajax. De Britse vleugelspits is al vroeg in het seizoen in vorm. Schmidt is niet bang dat Madueke deze maand nog naar een kapitaalkrachtige club uit de Premier League vertrekt. ,,Hij ontwikkelt zich heel goed. Het is voor hem en voor PSV goed dat hij blijft. Misschien kan hij nu al veel geld opleveren. Maar ik denk dat hij over twee jaar nog meer waard is.”

Schmidt was trots op PSV. ,,Veel jongens hebben pas hun eerste prijs gewonnen”, zei de Duitse coach die niet uitsluit dat er nog een paar nieuwe spelers naar Eindhoven komen. “Maar het is ook niet zo dat we een enorm signaal hebben afgegeven. We hebben met 4-0 gewonnen in hun huis. Maar Ajax speelde ook ruim een helft met tien man. Vorig seizoen hebben we ook goed tegen Ajax gespeeld. Maar we hebben het af laten weten in de andere wedstrijden.”

Van Ginkel

PSV-captain Marco van Ginkel was ook onder de indruk van de negentienjarige linkspoot uit Londen. ,,We begonnen natuurlijk geweldig met die heerlijke goal van Noni, maar het was ook heel fijn voor ons dat die 1-1 van Haller werd afgekeurd,” zei Van Ginkel na afloop bij ESPN. ,,Dat gaf ons wel een boost , zeker toen we kort daarna de 0-2 maakten. Hier met 0-4 winnen is natuurlijk fantastisch en dat geeft zeker vertrouwen. Of wij al verder waren dan Ajax door de wedstrijden in de voorronde Champions League? Dat weet ik niet. Dan moeten zij maar eerder beginnen aan de voorbereiding. Ze speelden inderdaad geen officiële wedstrijden, maar voor de voorbereiding maakt dat denk ik niet uit.”

Van Ginkel deed de hele wedstrijd mee, waar hij de afgelopen weken zelf nog werd vervangen door zijn zwager Davy Pröpper. Die kwam nu in de 61ste minuut in het veld voor Ibrahim Sangaré. Van Ginkel zag daardoor van dichtbij hoe PSV via Yorbe Vertessen (‘76) en Mario Götze (‘89) nog uitliep naar een 0-4 overwinning. Van Ginkel was lovend over Madueke, die de eerste twee treffers dus voor zijn rekening nam. ,,Ja, hij was vanavond de grote man met twee heerlijke goals. Vorig seizoen heeft hij al veel moois laten zien, maar hij wordt nu steeds constanter, volwassener en beslissender.”

Götze: ‘De spirit in het team is uitstekend’

Mario Götze (29) liet vanavond weer zien in uitstekende vorm te zijn en maakte kort voor tijd nog de 0-4. De Johan Cruijff Schaal is zijn veertiende prijs in zijn carrière: vijf met Borussia Dortmund, zeven met Bayern München, de wereldtitel in 2014 met Duitsland en nu ook zijn eerste prijs met PSV. ,,Ja, het is altijd leuk om prijzen te winnen, zeker zo aan het begin van het seizoen. Dat geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen en is goed voor de sfeer in het team, al is die bij ons al weken uitstekend. We hebben een goede voorbereiding gedraaid en al een paar goede wedstrijden gespeeld in de voorrondes van de Champions League. We kunnen dus blij zijn", zei de 29-jarige Duitser, die dit seizoen in de rug van spits Eran Zahavi speelt en niet meer vanaf de zijkant hoeft te spelen. ,,We hebben goed gespeeld. We hebben goed aan de details gewerkt de afgelopen weken. De coach heeft ook wat langer de tijd gehad om zijn ideeën over te brengen. We zijn duidelijk gegroeid als team.”

