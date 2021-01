Schmidt trekt eigen plan tegen Ajax: ‘Met overgave verdedigen, aanvallen, werken en vechten’

Roger Schmidt stond vrijdag voor het eerst na de mini-winterstop de pers te woord. PSV is al sinds 29 december in training en de Duitse coach blikte vooruit op de topper bij koploper Ajax van zondag. ,,We willen niet een momentje afwachten”, zei hij onder meer.

Voor de kerst was het schema met vijf duels in twaalf dagen voor PSV zwaar, stipte hij aan. Nu wordt het schema nog voller en zijn de tegenstanders op papier van beter niveau. ,,De spelers verdienden het om met kerst even thuis bij hun naasten te zijn. We hadden niet zoveel tijd voor de wedstrijd tegen Ajax, maar de laatste tien dagen hebben we op De Herdgang nuttig gebruikt. We zijn voorbereid en hersteld van december.”



De coach vindt Ajax een uitstekende opponent. ,,Voor ons komt de wedstrijd nu op een beter moment dan twee maanden geleden, toen de corona-situatie bij ons heel erg speelde. We hebben bovendien een aantal spelers terug van blessures.” Daaronder is bijvoorbeeld Eran Zahavi, die er in de eerste seizoenshelft niet vaak aan te pas kwam bij PSV. ,,Het was een moeilijke tijd voor hem. Hij had problemen met de vrijgave na zijn transfer uit China, de corona-situatie heeft hem parten gespeeld en hij had dus wat pech. Nu was er de eerste periode dat hij echt een hele tijd heeft kunnen trainen met het team.”

Zahavi is klaar om te starten (of het gebeurt liet Schmidt in het midden), maar over Mario Götze twijfelt de oefenmeester nog. ,,Hij had wat problemen deze week. Hopelijk keert hij vandaag (vrijdag, red.) terug in de teamtraining. Ik denk dat Ryan Thomas en Mauro Júnior weer klaar zijn om bij de selectie te zitten en waarschijnlijk beginnen ze op de bank. Ook Érick Gutiérrez zou zo ver al kunnen zijn en is na zijn operatie veel vrijer in zijn bewegingen. Armando Obispo is er nog net niet en over Marco van Ginkel nemen we zaterdag een besluit. Hij is een echte box to box-speler. Marco is flexibel, ervaren, kan goals maken, verdedigt goed en is gemotiveerd. Hopelijk gaat zijn ontwikkeling door en dan hebben we er een hele goede speler bij.”

Impulsen

Bij PSV zijn er dus veel geblesseerde spelers terug en zij zorgen volgens Schmidt voor nieuwe impulsen. Ajax heeft met Sébastien Haller een nieuwe en naar eredivisie-begrippen peperdure spits gekocht. ,,Clubs met het grootste budget kunnen dat soort dingen doen”, zegt Schmidt, die daardoor niet gefrustreerd is geraakt. ,,Daarom hebben ze ook goede voorwaarden om prijzen te winnen. Wij hebben zelf in het begin van het seizoen ook goede transfers kunnen doen. Ajax heeft meerdere goede spelers en wij zullen ons op onzelf moeten concentreren. Daarnaast zijn er meer teams met kwaliteiten in deze competitie, zoals Vitesse, AZ en Feyenoord.”

PSV heeft Ajax geobserveerd in de Champions League, tegen onder anderen Liverpool en Atalanta Bergamo. ,,We verwachten ze op een heel goed niveau”, zegt Schmidt. ,,Ze hebben overal goede spelers en ook op de bank veel kwaliteit, waardoor ze steeds een nieuw ritme kunnen vinden in elke wedstrijd. Ajax maakt weinig onnodige fouten. Waar ze kwetsbaar zijn? Als een ploeg ballen wil winnen, zijn er altijd ruimtes die worden weggegeven. Ze zijn niet altijd goed georganiseerd als ze veel aanvallen. Wij en Ajax willen vooruit en actief spelen. Ook Ajax speelt met hoge druk. Van mijn spelers weet ik dat ze in grote wedstrijden net iets extra's kunnen en tactisch een hoog niveau kunnen brengen. Dat hebben we ook nodig zondag. Iedereen is gemotiveerd, gedisciplineerd. gefocust en gepassioneerd. De spelers gaan er alles aan doen en de teamspirtit is goed. We moeten met overgave verdedigen, aanvallen, werken en vechten.”

WK-finale

Ajax-PSV wordt een wedstrijd waarin volgens Schmidt twee ploegen te zien zullen zijn die geloven in hun eigen idee. ,,Bij ons zie ik positiviteit. Aan de andere kant is het 1 van de 34 wedstrijden en niet bijvoorbeeld de finale van het WK. Ze zijn moeilijk, dit soort duels, maar ik ervaar dat onze spelers het als een kans zien om een stap vooruit te zetten. Ik geloof in een eigen plan. We willen niet op een momentje wachten, met wat geluk in het verdedigen. Je moet als team proberen de wedstrijd in je eigen handen nemen en geloven in je stijl. Als je dan toch onverhoopt verliest, heb je het wel op jouw manier gedaan. Dat is mijn gevoel erbij.”

Volledig scherm PSV-captain Denzel Dumfries. © Pro Shots / Thomas Bakker