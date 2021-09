Schmidt verwacht ander PSV dan in Tilburg: ‘Nu gaan we onze kansen wel benutten’

Trainer Roger Schmidt van PSV sprak woensdagmiddag in het stadion van Sturm Graz met journalisten van Oostenrijkse en Nederlandse media over de Europa League-ontmoeting tussen PSV en Sturm Graz van donderdag. De coach ontmoette de nodige waardering in Graz, vanwege zijn vroegere prestaties als trainer van Red Bull Salzburg.

Volgens de coach moet PSV nóg iets beter spelen dan in Tilburg om een goede kans te maken om in de Merkur Arena te winnen. Schmidt denkt dat er tegen Willem II genoeg kansen waren om de wedstrijd in Eindhovens voordeel te beslissen, maar zijn ploeg maakte het niet af.

Lees ook PSV zonder Madueke, Pröpper en Romero naar Graz

Instellen op de kansen

Dat zal tegen Graz dus beter moeten. ,,We hebben dit seizoen wel laten zien dat we effectiever geworden zijn. Vorig jaar was dat onderdeel bij ons niet altijd op topniveau. We hebben dit seizoen al een aantal mooie goals vanaf verschillende posities gemaakt, vind ik. Zaterdag ging dat natuurlijk niet goed. We moeten accepteren dat het toen niet gelukt is en ons instellen op de kansen die we morgen wel krijgen. Die gaan we benutten.”

Voor alle teams in de groep is het een zware groep, denkt Schmidt. ,,We moeten goed voorbereid zijn en geconcentreerd zijn om een topoptreden neer te zetten. Tegen Sociedad hebben we ongelukkig naar een remise gespeeld. Ik denk dat we ook nu niet per se moeten winnen, maar dat willen we natuurlijk wel. Met zes wedstrijden in de poule kun je ook niet zoveel repareren.”