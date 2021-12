Schmidt verwacht geen versterking bij PSV: 'Maar als er een kans is, moet je scherp zijn’

Door Rik Elfrink



PSV was twee dagen vrij na de bekerzege op Fortuna Sittard en wil de koppositie in de eredivisie behouden. ,,RKC is een gevaarlijke ploeg met goede aanvallers”, aldus de trainer. ,,Afgezien van de nederlaag tegen Ajax hebben ze de verloren wedstrijden niet met grote cijfers laten liggen. De wedstrijd die ik tegen hen verwacht hebben wij al zo'n twintig keer gespeeld in dit seizoen en we weten dat we verantwoordelijkheid moeten nemen om oplossingen te vinden, slim te zijn en geduldig te zijn. Daarbij moeten we ook georganiseerd zijn om ons te wapenen tegen counters. We controleren veel wedstrijden en kunnen ook een boel kansen voorkomen. Meestal krijgen onze tegenstanders een paar schietkansen en mogelijkheden uit spelhervattingen. Het hangt dan van ons af of we voorin genoeg oplossingen kunnen vinden.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Eran Zahavi is voorlopig nog afwezig bij PSV. © ANP

Schmidt heeft zondag Davy Pröpper, Noni Madueke, Eran Zahavi en Ryan Thomas nog niet bij de groep. ,,Ik vind het nog steeds veel en het zijn belangrijke spelers voor ons. Zij kunnen ons allemaal helpen, maar de laatste maanden hebben we gezien dat we een brede selectie hebben en dat alle spelers ook klaar en scherp zijn als het nodig is. Een aantal spelers heeft zich goed ontwikkeld, ook degenen die al langer hier in Eindhoven zijn. Het liefst heb ik de groep natuurlijk helemaal compleet. Ook in deze voor iedereen lastige periode met corona, die nog wel een tijdje zal duren, moeten wij ons blijven focussen op wat we moeten doen en dat is winnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Transfers in de winter?

Heeft de trainer voor de winter een uitgebreid wensenpakket wat betreft zijn selectie? ,,Nee, niet echt. Als we geen grote problemen met blessures hebben en er voldoende opties zijn, verwacht ik niet dat de winter een periode is om grote veranderingen aan te brengen. Ik vertrouw ook in de spelers die ik tot mijn beschikking heb. Niemand heeft zich bij me gemeld of een vertrek mogelijk is. Wij zitten in een goede uitganspositie nu en dat betekent dat we een goed team zijn. We ontwikkelen ons bovendien. Ik verwacht een rustige periode aan het einde van dit jaar. Je weet het in januari nooit helemaal zeker, want je moet altijd ogen en oren open hebben. Als er ergens een kans is, moet je scherp zijn. We weten bijvoorbeeld dat Ibrahim Sangaré misschien zes weken weg is, als het toernooi om de Africa Cup doorgaat. Aan de andere kant hebben we een kort voorseizoen en willen we ook de spirit gebruiken die deze groep de afgelopen twee maanden heeft gecreëerd. Het moet écht zin hebben om iets te doen. Daarnaast moeten we het geld hebben en wij kunnen niet zomaar een speler voor meer dan twintig miljoen euro halen.”