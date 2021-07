Schmidt verwacht Malen en Dumfries niet meer terug te zien bij PSV

,,Ik verwacht niet meer dat ze terugkeren op De Herdgang (trainingscomplex PSV, red.). Het was na vorig seizoen eigenlijk al duidelijk dat ze een stap naar het buitenland wilden maken. Dat verwacht ik nog steeds”, aldus Schmidt over twee van zijn belangrijkste spelers. ,,Als er geen transfer komt, zullen we het opnieuw bekijken. Het wordt qua fitheid dan wel een uitdaging. Dat geldt voor Dumfries en Malen, maar ook voor Cody Gakpo. Ze sluiten pas later aan en zullen nu zelf individueel fit moet blijven. Het zou natuurlijk voor ons goed zijn als ze er bij zijn, dan hebben we meer opties.”

Schmidt hield een goed gevoel over aan het eerste oefenduel, ook al is RWD Molenbeek een tegenstander van een lager niveau. ,,Ik heb goede combinaties en aanvallen gezien, en ook een aantal fraaie doelpunten. Het was een pittige week, we hebben veel getraind. Hier moeten we vanaf maandag tijdens het trainingskamp in Duitsland op voortborduren”, zei Schmidt, die opnieuw begon in een 4-2-2-2-opstelling. ,,We willen dit seizoen wat andere aspecten aanbrengen in ons spel.”