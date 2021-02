Schöne denkt er meteen te staan bij Heerenveen: ‘Fietsen leer je ook niet af’

Door Frank Molema

Hij mag dan 34 jaar zijn, Lasse Schöne brandt nog steeds van de ambitie. Door te tekenen bij SC Heerenveen, hoopt hij zijn kansen op deelname aan het EK deze zomer te vergroten. De Deen heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor een half jaar bij de Friezen. Hij zat zonder club na zijn vertrek bij Genoa, waar hij dit seizoen niet aan de bak kwam.

,,Het EK komt eraan, en die wil ik graag halen’’, vertelt de oud-Ajacied bij zijn presentatie. ,,Ik heb met de bondscoach gesproken en die vond dat ik naar een club toe moest waar ik het best tot mijn recht kom. Ik moet regelmatig en op een goed niveau spelen om het EK te kunnen halen. En ik denk dat ik bij Heerenveen in mijn kracht kom te voetballen.’’

De vijftigvoudig Deens international heeft al maanden geen wedstrijd meer in de benen. Toch heeft niemand aan zijn fitheid te twijfelen, zegt hij. ,,Ik voel me goed. Ik heb weliswaar een tijd geen wedstrijd meer gespeeld, maar fietsen leer je ook niet af. Ik kan direct spelen.’’

Schöne speelde van 2002 tot 2006 in de jeugdopleiding van SC Heerenveen. Destijds trainde hij onder de hoede van Johnny Jansen, de huidige hoofdcoach van de Friezen. Zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zette hij bij De Graafschap. Daarna kwam uit voor NEC, waarna Ajax hem in 2012 vastlegde. Voor de Amsterdammers speelde hij een kleine 300 wedstrijden.

Quote Als dit geen buitenkans is, dan mag u mij vertellen wat dat dan wel is. Gerry Hamstra

In 2019 verliet hij Ajax voor Genoa. Vorig seizoen kwam hij daar nog wel aan spelen toe, maar over zijn laatste wedstrijdloze maanden in Italië wil hij weinig kwijt. ,,Ik heb daar een mooie periode gehad, in het eerste seizoen het meest gespeeld van iedereen. Bij Genoa hebben we alles goed kunnen afronden, dat is ook belangrijk. Daar wil ik het bij laten.’’

Technisch manager Gerry Hamstra is enorm blij met het aantrekken van Schöne. ,,Als dit geen buitenkans is, dan mag u mij vertellen wat dat dan wel is’’, zegt hij. ,,Met zijn ervaring en voetballend vermogen kan hij ons helpen om een goede invulling te geven aan onze ambities. Omdat hij ook ambitieus is, is het een win-winsituatie.’’