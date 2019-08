Schöne: Het is geen vaarwel, eerder een tot ziens

Door Freek Jansen ,,Er is een mondeling akkoord, de transfer is in de afrondende fase,” zei Schöne na afloop van het duel. ,,Of dit mijn laatste wedstrijd was bij Ajax? Dat weet ik niet. Daar moeten we het morgen over hebben, maar in principe wel. Het was een moeilijke beslissing. Ik heb 't erover gehad met mijn gezin en de mensen om mij heen. Toen zijn we maar gaan praten met Genoa om eens kijken wat er uit zou komen. En dat was eigenlijk heel positief.”

Nummer 6

Genoa, dat vorig seizoen als 17de eindigde in de Serie A en ternauwernood handhaving realiseerde, heeft veelbelovende plannen. ,,Het is een ploeg die graag wil voetballen en ze waren nog op zoek naar een nummer 6. Dat spreekt mij aan en natuurlijk is het een andere competitie. Ik voel me bovendien nog jong, al ben ik 33 jaar.”



Schöne begon bij Ajax meerdere seizoenen als bankzitter, maar knokte zich altijd weer in de basis. Dit seizoen werd met Razvan Marin bovendien een speler gehaald die ook op de positie van Schöne uit de voeten kan. Dat speelde echter geen rol in de keuze van de Deen om te vertrekken. ,,Ik wilde de strijd om een basisplaats best nog een keer aan. Het is normaal dat je voor je plek moet vechten. Dit was gewoon een mooie kans om toe te happen.”



De 33-jarige middenvelder komt superlatieven te kort om zijn periode in Amsterdam te beschrijven. ,,Het was een fantastische tijd. Iedereen weet hoe ik over Ajax denk. Het is zeker ook niet een vaarwel, eerder een tot ziens. Na mijn carrière kom ik ook zeker terug. We hebben hier alles opgebouwd.”