Schouten duurste Excelsior-speler ooit, Anderlecht verrast met Nasri

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Huurling Musonda keert terug bij Vitesse

Charly Musonda speelt ook komend seizoen bij Vitesse. De 22-jarige Belg wordt opnieuw voor een jaar gehuurd van Chelsea. Musonda sluit vrijdagavond aan bij de selectie in Polen.

Musonda kwam vorig seizoen ook uit voor Vitesse. De Belg raakte echter direct geblesseerd bij een oefenwedstrijd tegen FC Antwerp en kon pas op 12 mei in de derby tegen De Graafschap zijn debuut voor de Arnhemmers maken. ,,We weten dat Charly veel potentie heeft. Hopelijk haakt hij snel aan bij de selectie en gaat hij zijn niveau opnieuw halen”, zegt technisch directeur Mo Allach.

,,Ik ben enorm gebrand om de echte Charly Musonda te laten zien”, zegt de speler. ,,Afgelopen seizoen heb ik veel pech gehad met de blessure. Ik voel mij nu weer goed en wil laten zien dat ik van meerwaarde kan zijn.‘’

Musonda is na Armando Obispo, Jay-Roy Grot en Tomáš Hájek de vierde versterking voor Vitesse.

Volledig scherm Charly Musonda. © Getty Images

Nasri naar Anderlecht

Anderlecht slaat weer toe op de transfermarkt. De nieuwe club van Michel Vlap haalt middenvelder Samir Nasri (onder meer ex-Arsenal en Manchester City) naar het Constant Vanden Stockstadion, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De 32-jarige Nasri voetbalde nog samen met speler-manager Vincent Kompany bij Manchester City, maar de voorbije jaren zit zijn carrière wat in het slop. De Fransman, voor wie City in de zomer van 2011 nog 27,5 miljoen betaalde aan Arsenal, werd onder meer geschorst voor een overtreding van de dopingregels. Begin deze maand liep het contract van Nasri bij Premier League-club West Ham United af en sindsdien was hij op zoek naar een nieuwe werkgever.

Volledig scherm Samir Nasri. © AP

Schouten naar Bologna

Jerdy Schouten verkast definitief naar Bologna. De 22-jarige middenvelder tekent voor vijf jaar bij de club uit de Italiaanse Serie A, die drie miljoen euro voor hem betaald. Schouten is daarmee de duurste speler ooit van Excelsior.

Lato definitief naar PSV

PSV heeft Toni Lato definitief binnen. Hij sluit per direct aan bij de A-selectie, die in Zwitserland op trainingskamp is. Lato komt in principe voor een seizoen, zo meldt PSV. Een langere huurperiode (bijvoorbeeld nog een seizoen) is niet uitgesloten, maar daarover zijn nu geen formele afspraken gemaakt.

Lato is 21 jaar en had bij Valencia weinig uitzicht op speeltijd, omdat hij een uitstekende interne concurrent voor zich had in de persoon van José Gayà. Valencia gelooft in de back en heeft zijn contract verlengd tot 2023. Daarin is ook een afkoopsom van liefst 80 miljoen euro opgenomen.

Hoofdtrainer Mark van Bommel verwelkomt de linksback vrijdag in Verbier, waar PSV op trainingskamp is. ,,Na het vertrek van Aziz Behich en Angeliño was dit een prioriteitspositie voor ons”, zegt de trainer. ,,Met Lato hebben we een getalenteerde jonge speler erbij, iemand met veel potentie. Hij voegt iets toe aan onze groep en daar waren we naar op zoek. We gaan er alles aan doen om hem zo snel mogelijk in te passen.‘’

Valencia lijkt overigens niet van zins om Lato, wiens volledige naam Antonio Latorre is, voorlopig definitief te laten gaan. De club maakte vrijdag bekend dat het contract met de verdediger is verlengd tot juni 2023. In de overeenkomst is een afkoopsom van 80 miljoen euro opgenomen.

Lato is afkomstig uit de jeugdopleiding van Valencia. ,,We volgen Toni al een flinke tijd en zagen dat hij te weinig aan bod kwam door de aanwezigheid van Gaya. Daar ontstond onze kans”, legt De Jong uit. “Natuurlijk helpt het dat Angeliño zich bij ons zo spectaculair heeft ontwikkeld. Het is mooi dat Toni PSV kiest om zich door te ontwikkelen.”

Volledig scherm Toni Lato (r) in duel met Gareth Bale. © EPA

Mühren naar Cambuur

Robert Mühren zet zijn loopbaan voort bij SC Cambuur. De 30-jarige spits wordt gehuurd van Zulte Waregem, dat hem eerder al stalde bij NAC en aan Sparta. Hij speelde ook voor Volendam en AZ. ,,Robert is een slimme spits en met enorm veel ervaring en een enorme staat van dienst‘’, zegt technisch manager Foeke Booy op de website van Cambuur. ,,Hij past goed in de speelstijl die we voor ogen hebben, is balvast en zijn statistieken spreken voor zich voor wat betreft zijn scorend vermogen.”

Grad Damen komt niet naar Cambuur. De ex-middenvelder van NAC was op proef in Leeuwarden, maar krijgt geen contract.

Sandler kan naar Brussel

Philippe Sandler wordt mogelijk de ploeggenoot van Michel Vlap. Anderlecht wil de 22-jarige verdediger huren, zo meldt Het Laatste Nieuws. De bij Ajax opgeleide verdediger maakte een jaar geleden de overstap van PEC Zwolle naar Manchester City. Daar komt hij vooralsnog niet veel aan spelen toe.

Volledig scherm Philippe Sandler komt in het veld voor Kevin De Bruyne. © REUTERS

Burgzorg naar Italië

Delano Burgzorg heeft zijn gewenste transfer te pakken. De 20-jarige aanvaller verruilt De Graafschap definitief voor het Italiaanse Spezia. Hij tekent een contract voor vier jaar bij de club uit de Serie B.

Met de overgang van de Amsterdammer, die een doorlopend contract tot medio 2020 had, is naar verluidt een kleine 4 ton gemoeid. De Doetinchemse eerstedivisionist heeft ook een doorverkooppercentage bedongen.

De Graafschap pikte Burgzorg in 2015 op bij de amateurs van Zeeburgia in zijn woonplaats, nadat hij zichzelf had aangemeld voor een talentendag. De aanvaller maakte via de A-jeugd en het Doetinchemse beloftenteam begin 2018 de overstap naar het eerste elftal.

Zijn doorbraak beleefde hij afgelopen seizoen na de winterstop. De aanvaller kwam in de eredivisie tot 26 optredens en scoorde daarin vijf keer.

Volledig scherm Delano Burgzorg. © BSR Agency

Zekhnini blijft bij FC Twente

Rafik Zekhnini speelt het komende seizoen opnieuw op huurbasis voor FC Twente. De Enschedese club heeft met de Noorse linkerspits en zijn club Fiorentina een akkoord bereikt.

Zekhnini meldt zich vrijdag op de club en gaat volgende week met de selectie mee op trainingskamp naar De Lutte. FC Twente was al een tijdje bezig om Zekhnini voor nog een seizoen te huren. Hij speelde vorig seizoen ook al in Enschede. Met de komst van Zekhnini heeft FC Twente de eerste vacature voorin ingevuld. De linksbuiten is de vierde nieuweling bij de club.

Volledig scherm Rafik Zekhnini. © BSR Agency

Lazio Roma haalt Slowaakse international

Lazio Roma heeft zich versterkt met de Slowaakse international Denis Vavro. De 23-jarige verdediger komt over van FC Kopenhagen. Vavro tekent tot 2024. Lazio betaalt 10,5 miljoen euro voor de Slowaak, die daarmee de duurste Kopenhagen-verkoop ooit is.

Volledig scherm Denis Vavro. © REUTERS

Santos van HSV naar Zenit

Douglas Santos blijft niet langer in de Tweede Bundesliga. De 25-jarige Braziliaan verruilt HSV voor Zenit Sint-Petersburg. De linksback tekent in Rusland een contract voor vijf jaar. De deal levert de club uit Hamburg 12 miljoen euro op.

Volledig scherm Douglas Santos (r). © Getty Images