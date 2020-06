Schreuder-stats: minder punten met Hoffenheim dan Nagelsmann

Podcast | Hoe ouder hoe beter: ‘Dick Advocaat is als rode wijn’

11:09 De nieuwste AD Voetbalpodcast staat in het teken van Dick Advocaat. 72 jaar inmiddels en still going strong bij Feyenoord. De carrière van Advocaat kent vele stops: Haarlem, SVV, KNVB, Zenith St Petersburg, Rusland, Glasgow Rangers, Belgie, Sunderland, Fenerbahce, FC Utrecht, AZ, PSV, Feyenoord.