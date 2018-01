Schuldbewuste Jørgensen baalt van rood: 'Veltman deed alsof zijn enkel brak'

2018 moet het jaar van Messaoud worden

15:48 Wat was Ali Messaoud blij toen het ellendige jaar 2017 voorbij was. Zijn vader overleed, hij degradeerde met NEC en was ook bij Excelsior in de eerste seizoenshelft geen schim van de speler die hij bij Willem II was. Zijn twee goals in de met 2-3 gewonnen stadsderby bij Sparta lijken de start van een veel leuker 2018.