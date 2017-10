Schuurs (17) jaar langer bij Fortuna Sittard: 'Ik voel me hier thuis'

Zijn eerdere contract liep in de zomer van 2019 af. ,,Ik vind het echt fantastisch dat ik deze kans krijg en ik ben trots dat ik nu tot 2020 onder contract sta. Hiermee wil ik laten zien dat ik heel bewust voor deze club kies," zegt Schuurs, die in de belangstelling staat van grote clubs uit binnen- en buitenland. ,,Ik voel me hier gewoon echt thuis. Ik voel ook het vertrouwen van de club, de trainer en van de fantastische fans. Dat speelde een belangrijke rol bij het maken van mijn keuze om te verlengen.”

Ook voorzitter Isitan Gün laat weten zeer tevreden te zijn met de contractverlenging: “Perr is een groot talent uit onze eigen jeugdopleiding. We zijn erg blij dat we de verbintenis met Perr hebben kunnen verlengen. Hij heeft een grote toekomst voor zich, maar kiest op dit moment heel bewust voor Fortuna. Daarnaast is Perr niet alleen een groot sportman, maar ook een geweldig mens die heel goed weet wat hij wil. Zo iemand wil je graag in je team hebben!”

Schuurs doorliep bij Fortuna alle jeugdelftallen en tekende in oktober 2016 zijn eerste profcontract. Daarna ging het snel met de jongeling. Onder trainer Ben van Dael maakte hij zijn debuut in het profvoetbal. Inmiddels is hij bij zijn huidige trainer Sunday Oliseh een vaste waarde en sterkhouder. Sinds het begin van dit seizoen mag hij zich zelfs de jongste aanvoerder in het Nederlands betaald voetbal noemen. Daarnaast maakte hij dit jaar zijn opwachting in Oranje Onder 19.