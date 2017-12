Schwaab: De titel? Daar praten we nog niet over

Daniel Schwaab, de Duitse verdediger van PSV, blaast niet te hoog van de toren na de tiende eredivisiezege op rij. ,,De titel? Daar praten we nog niet over. We hebben een aardige voorsprong, maar moeten vooral niet denken dat we er al zijn", zei Schwaab na de zege op Sparta.

De centrale verdediger evenaarde tegen de Rotterdammers een bijzonder record. Hij verloor nog geen enkel duel met PSV als hij in het veld stond en is inmiddels 34 duels ongeslagen. Dat lukte eerder alleen Søren Lerby, die in zijn eerste 34 duels voor PSV ook niet verloor. Volgende week, tegen Ajax, kan de Duitser het record verbeteren. ,,Het is een leuke statistiek, maar niet meer dan dat. Ik vind het veel belangrijker dat we winnen", zei Schwaab met een glimlach op zijn gezicht.

Tegen Sparta viel Schwaab op door zijn prima verdedigingswerk. Zelf was hij desondanks niet helemaal tevreden. ,,Verdedigend ging het denk ik wel aardig, maar offensief had ik het vooral de eerste helft lastig. Na rust ging het beter, met Luuk de Jong was er een extra optie om de bal naar toe te spelen.", zei Schwaab.

Topper

Schwaab kijkt uit naar de topper tegen Ajax in de Arena van volgende week, als PSV daar wint, vergroot de ploeg de voorsprong naar dertien punten. ,,Het is mooi om een topwedstrijd te spelen, maar ook als we daar winnen, zijn we er nog niet. Ik denk dat er ook nog genoeg te verbeteren valt aan ons spel", aldus Schwaab.