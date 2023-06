Scorende Teun Koopmeiners geeft Koeman extra aanvallende optie: ‘Ik zit lekker in mijn vel’

LIVE Europese play-offs | Opnieuw knappe redding Olij, maar doelman gaat ook bijna in de fout

Het ticket voor de voorronde van de Conference League gaat naar FC Twente of Sparta. Donderdag werd het 1-1 in Rotterdam. Hoe verloopt de beslissende return? De aftrap in de Grolsch Veste, is om 14.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.