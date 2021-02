Seedorf had gelijk, behalve over zichzelf

Samenvatting Tannane zag ‘toptrans­fer’ in rook opgaan: ‘Ik had het een paar weken moeilijk’

22 februari Oussama Tannane heeft in de winter een lucratieve transfer zien afketsen. De spelmaker van Vitesse is de teleurstelling voorbij. ,,Maar ik had het een paar weken wel moeilijk.”